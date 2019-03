Medieeksperter riser og roser VG etter intern oppvask

Nyheter

Per Edgar Kokkvold, tidligere generalsekretær i Norsk Presseforbund og tidligere leder av Kringkastingsrådet, sier til Aftenposten at det er et historisk sus over VGs pressekonferanse onsdag kveld.

– Man skal være forsiktig med å snakke om pressehistorie, men etter flere tiårs erfaring fra pressen vil jeg nok si at vi aldri tidligere har sett at et mediehus i full åpenhet og offentlighet presenterer en så beinhard selvkritikk som det VG gjør her, sier han.

– Denne saken viser at åpenhet og etterprøvbarhet er journalistikkens eneste løsning. Her har åpenheten kommet sent, men godt, sier leder Per Christian Magnus ved Senter for undersøkende journalistikk ved Universitetet i Bergen.

Under pressekonferansen presenterte VG rapporten om mediehusets håndtering av Giske-saken. I rapporten erkjenner ansatte i mediehuset at de burde tatt seg bedre tid med saken, tatt bedre vare på kilden og beklaget tidligere og tydeligere.

Kritikk

VG publiserte saken om Sofie og Trond Giske på Vulkan Bar 22. februar. Kilden i saken reagerte på sitatet «det ble litt mye», som hun mener er et feilsitat. VG har i sin gransking avfeid at sitatet er fabrikkert.

Etter mediehusets gjennomgang av saken tar Skarvøy seks måneders lønnet permisjon. Steiro har fremdeles har styrets tillit.

VG får imidlertid også kritikk for granskingsprosessen.

Redaktør Sigvald Sveinbjørnsson i Bergensavisen setter spørsmålstegn ved VG-redaktørenes rolleforståelse.

– Det er altså VGs redaktører som selv skal finne svar på hvorfor VGs redaktører med viten og vilje publiserte falske sitater. Dette vitner om en selvinnsikt blottet for forståelse av egen rolle, skriver han i en lederartikkel.

Ekstern gransking

Medieprofessor Paul Bjerke spør om VGs interne gransking er nok for å gjenreise tilliten. Han sier at en ekstern gransking vil være mer tillitvekkende.

– Jeg tror det kunne vært fornuftig om en av presseorganisasjonene tok initiativ til en lignende gransking i VGs tilfelle. Ikke minst siden dette er en sak som ikke bare rammer VG, men også det øvrige norske medielandskapet, sier Bjerke til Klassekampen.

Magnus i Senter for undersøkende journalistikk ved UiB sier saken kan endre sitatpraksisen i Norge.

– Denne saken koker ned til påstand mot påstand. Jeg er spesielt spent på hvilke konsekvenser dette får for den politiske journalistikken i Norge. Kanskje må sitatpraksisen strammes inn i retning av den i USA, der alle sitater skal være ordrette gjengivelser, sier Magnus.