Klimasatsing samler norske kommuner

Nyheter

Gjennom statsbudsjettet for 2019 har regjeringen økt Klimasats-potten med 53 millioner kroner, til totalt 200 millioner, skriver Nationen. Ordningen deler ut midler til ulike miljøtiltak som skal bidra til å redusere klimagassutslipp og til omstilling til lavutslippssamfunnet.

– Søkertallene for 2019 viser at det er rekordinteresse rundt om i kommuner over hele landet for å reduserte klimagassutslippene og omstille seg til lavutslippssamfunnet, sier seksjonsleder Herdis Laupsa i seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak i Miljødirektoratet til avisa.

For 2019 har det kommet inn 574 søknader til tiltak, noe som er en økning på hele 64 prosent fra 2018.

71 søknader går på klimavennlig areal- og transportplanlegging. 212 søknader omfatter gjennomføring av ulike klimatiltak innen transport. 127 søknader går på andre sektorer og 136 søknader omfatter ulike forprosjekter.

28 søknader gjelder støtte til ulike klimanettverk som involverer rundt 300 kommuner.