UP må opp i høyden for å kartlegge ulovlig mobilbruk

Under en kontroll torsdag tok de 38 sjåfører for ulovlig mobilbruk ved hjelp av denne metoden. Kontrollen fant sted på fylkesvei 57 ved Isdalstø i Nordhordland.

Politiet har innført denne metoden etter å ha merket seg at sjåfører som bruker smarttelefoner mens de kjører ofte har den i fanget. Der er den utenfor synsvidde for kontrollører som står i samme høyde som bilene.

– Vi måtte legge om metodikken. Svaret ble å bruke observatører som stiller seg på post litt oppe i høyden langs veien med kikkert, sier sjef for UP Vest Terje Oksnes til Bergens Tidende.

37 av de 38 sjåførene som ble tatt for ulovlig mobilbruk fikk forelegg. Fra i år får man også to prikker på førerkortet for dette. Én av sjåførene nektet for mobilbruk etter å ha blitt vinket inn. Han er blitt anmeldt.