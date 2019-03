Ransakelsen av Waras hus er ferdig

Nyheter

Etterforskere fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) startet de tekniske undersøkelsene i huset torsdag. Lørdag bekrefter PST overfor NTB at undersøkelsene er avsluttet og at samboerparet kan flytte hjem igjen.

Torsdag ble justisministerens samboer Laila Anita Bertheussen pågrepet, siktet for å dikte opp en straffbar handling etter at familiens bil brant natt til 10. mars.

Bertheussen er ikke siktet for de tidligere hendelsene utenfor parets hjem siden desember i fjor, men PST-sjef Benedicte Bjørnland sa under en pressekonferanse torsdag at det er naturlig å se hendelsene i sammenheng.

Styrket mistanke

Fredag ble det kjent at Oslo-politiet har siktet teaterdirektøren og kunstnerne bak forestillingen «Ways of Seeing» for å ha krenket privatlivets fred. Før jul anmeldte Bertheussen Black Box Teater for å ha filmet huset deres til forestillingen.

Oslo-politiet understreker at siktelsen mot teateret ikke har noe med saken mot Bertheussen å gjøre.

Torsdag ettermiddag og kveld satt Bertheussen i avhør med PST, og ble løslatt samme kveld. Wara ble avhørt samme kveld, som vitne i saken.

PSTs mistanke mot Bertheussen har ifølge flere medier blitt styrket etter torsdagens avhør, mens Bertheussens advokat John Christian Elden hevder overfor NTB at mistanken er svekket etter avhøret.

– Vis hensyn

Siktelsen har skapt massiv oppmerksomhet i mediene de siste dagene, og valgforsker Bernt Aardal har betegnet siktelsen som «en bombe». Saken har også blitt omtalt i medier over hele verden.

Lørdag ber Elden om at familiens behov for privatliv blir respektert av mediene.

– Selv om det er knyttet spesielle omstendigheter til denne saken, befinner etterforskningen seg på et stadium der det kun er snakk om en siktelse, med de spesielle aktsomhetskrav dette pålegger mediene. I tillegg har mediene et ansvar for å vise hensyn overfor både fornærmede og pårørende i kriminalsaker, sier Elden i en uttalelse.

Han legger til at verken Wara eller Bertheussen ønsker å uttale seg til mediene.

PST gjennomgår analyser

PST vil i helgen gjennomgå analyser av beslaglagt materiale i etterforskningen, og utelukker ikke at de vil kalle inn samboerparet til ytterligere avhør i saken.

– Det vil den videre etterforskningen vise. Vi får se, men det er foreløpig ikke planlagt ytterligere avhør, sier PSTs seniorrådgiver Martin Bernsen til NTB, som legger til at siktelsen mot Waras samboer fremdeles er den samme.

– Når noen blir siktet av PST, så kan jeg på et generelt grunnlag si at vi følger vanlige ordinære prinsipper med tilfeller hvor det foreligger skjellig grunn til mistanke, sier Bernsen.

Vil ikke spekulere

Wara er ute i permisjon på ubestemt tid. Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) har gått inn som fungerende justisminister, og håndterer for øyeblikket begge ministerpostene.

Frp-leder Siv Jensen ønsket lørdag ikke å spekulere rundt Waras fremtid som justisminister.

– Det er ikke tiden for å spekulere i dette. Nå har han permisjon, han har en veldig vanskelig livssituasjon, og det tenker jeg vi skal respektere nå. Det jeg er opptatt av nå er å sørge for at han har det best mulig etter forholdene, sa Jensen til NTB under partiets landsstyremøte.