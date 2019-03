Kvinne dømt til fengsel for å ha delt toppløsbilde av 14-åring

Nyheter

Kvinnen var 16 år da hun la ut et bilde på Instagram som viser den da 14 år gamle jentas nakne overkropp, ifølge Dagbladet.

Den tiltalte hadde fått bildet av en venninne. Bildet ble publisert uten samtykke fra fornærmede.

Kvinnen erkjente i retten at hun hadde delt bildet, men nektet straffskyld. 18-åringen sa at hun ikke visste alderen på fornærmede da hun la ut bildet. Bildet ble publisert på kvinnens private Instagram-konto hvor hun hadde 1.200 følgere.

Ifølge retten er det ingen tvil om at bildet viste en seksualisert framstilling av fornærmede.

Den tiltalte kvinnen forklarte i retten at hun ikke visste at det var straffbart å dele et bilde som lå ute på internett fra før. Retten mente at dette ikke fritok henne for straff.