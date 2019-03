Venstre vil ha krav om solcellepanel på hyttetak

Nyheter

Han mener dette er et krav kommunene skal kunne sette til nye hyttebyggere.

– Det er mange kommuner som er interessert i å bygge ut større hytteområder og legge til rette for hytteutbygging. Vi ser en tendens til at hyttene blir større og større, og det bygges mer infrastruktur slik som vann og avløp, elektrisitet og asfalt, sier Kjenseth til Nationen.

Han mener kravet bør gjelde mot nye hytter med en takflate på over 100 kvadratmeter og mener det kan gjennomføres med tilskudd.

– Vi har Enova som gir tilskudd på 15–25 prosent ved utbygging, som bør være interessant for utbyggere og hytteeiere. Betaler man tre-fire millioner for en hytte, så har man råd til å legge sol på taket for 100.000, mener han.

– Det vil også redusere strømregninga i årene som kommer, så det betaler seg selv, tilføyer komitélederen.

Tall fra solenergi.no viser at Enova i 2018 ga tilskudd til solcelleanlegg hos 837 privatpersoner.