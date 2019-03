Høyre skal debattere tigging og dødshjelp

Nyheter

En enstemmig programkomité i Høyre mener tigging er en menneskerett og har foreslått å ta med dette i partiets prinsipprogram, skriver Dagbladet.

Lokalsak

Unge Høyre jubler for at moderpartiet kan havne på samme linje som ungdomsfløyen, men det blir trolig debatt om emnet når partiet samles til landsmøte på Gardermoen førstkommende helg.

Fylkeslagene Oslo og Vestland har varslet at de vil gå mot formuleringen om rett til tigging.

– Forbud mot tigging eller ikke bør være et spørsmål for lokalpolitikerne i bygd og by. Mennesker har rett til å be om hjelp, men vi vil ha muligheten til å forby organisert tigging. Derfor går vi mot et forslag som fratar lokalpolitikerne denne muligheten, sier leder Tom Georg Indrevik i Vestland Høyre.

Kan stå lenge

Et annet punkt det kan bli debatt om gjelder aktiv dødshjelp, skriver Vårt Land. I revisjonen av prinsipprogrammet fra 2008 vil programkomiteen fortsatt ha med formuleringen om at «alle har rett til en ­verdig død» og at partiet «sier nei til ­aktiv dødshjelp».

Unge Høyre vil stryke dette punktet, og det vil også fylkeslaget i Oslo og det sammenslåtte Troms og Finnmark Høyre.

– Vi vet det vil bli debatt om dette punktet på lands­møtet, ­siden det er kommet inn ­endringsforslag, både mer språklige og direkte endringer av synspunkt, sier Tone Trøen. Stortingspresidenten er en verdikonservativ profil i partiet og har ledet programkomiteen sammen med statsråd Jan Tore Sanner.

Leder Heidi Nordby Lunde i Oslo Høyre sier det nye programmet kan bli stående helt til 2030.

– I så lang tid kan vi ikke ha en formulering som hindrer oss i å debattere dette spørsmålet, sier hun.

Solberg mot

Statsminister og partileder Erna Solberg er på nei-siden i spørsmålet om dødshjelp.

– Personlig tror jeg det e­r umulig om ikke former for ­aktiv dødshjelp ender opp med at ­enkelte syke vil oppleve seg som en byrde for samfunnet, fordi liv kan ­avsluttes. Slik kan vi ikke ha det.

Fremskrittspartiets prinsipprogram åpner for aktiv dødshjelp, mens Venstres landsmøte sist helg stoppet et forsøk på omkamp fra tilhengerne. Partiet blir dermed stående på sitt nei til aktiv dødshjelp.