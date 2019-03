På tur fra Bergen, havnet utfor, men ikke på sommerdekk

Nyheter

Det var lørdag at en bil med fører og passasjer havnet utfor vegen ved ferjekaia på Kanestraum i Tingvoll. Nødetatene rykket ut til stedet.

En person klaget på smerter i ryggen, og fikk tilsyn av helsepersonell på stedet. De involverte var et par på gjennomreise fra Bergen, der mannen var i begynnelsen av 50-åra, kvinna i slutten av 40-åra.

Politiet opplyste først at bilen kjørte på sommerdekk, og at det var en av grunnene til at føreren fikk førerkortet midlertidig beslaglagt.

Mandag fikk imidlertid Rbnett en telefon fra føreren, som sa at dette ikke stemmer: de kjørte ikke med sommerdekk. Føreren sa også at han nå får førerkortet tilbake.

Politiet bekrefter dette:

– Vi hadde en gjennomgang etter hendelsen. Da ble det klart at bilen hadde piggfrie vinterdekk, og førerkortet er levert tilbake. Så det er riktig, det bilføreren sier, opplyser operasjonsleder Borge Amdam.

Ingen mistanke om ruskjøring

Airbagene ble ikke utløst i utforkjøringen.

– Dette var en nyere bil, så det tyder på sakte fart. Det er heller ikke mistanke om ruskjøring, sa operasjonsleder Kenneth Sætre etter hendelsen på lørdag.

Bilen ble hentet av bilberger.

PS: Saka fra lørdag er blitt endret etter de nye opplysningene mandag.