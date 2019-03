Nyheter

Fjord1 melder at ferja som går mellom Sekken og Molde, MF Ørsta, skal på et planlagt verkstedopphold i rundt to uker fra og med søndag ettermiddag.

I denne perioden skal MF Dalsfjord gå i sambandet. Fjord 1 varsler at det i perioden må påregnes noe forsinkelse på ruta. Dette gjelder fra 10. mars klokka 15.15.