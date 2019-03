Ungdomsskoleelver tok et knallhardt oppgjør med sexisme i skolen

Nyheter

– Vi er lei av at voksne tror at vår generasjon lever i et likestilt samfunn, for det stemmer ikke. Det er på tide at folk åpner øynene for at sexisme på skolen er et stort problem, sa jentene i sin appell.

Jentene har den siste tiden fått oppmerksomhet etter at de gjennom en kronikk om metoo i skolen skapte debatt.

For ifølge jentene er det vanlig at jenter daglig kan få nedlatende og sexistiske kommentarer slengt etter seg på skolen. Det seg være alt fra «Hore» «Håper du blir voldtatt», «Jeg kunne lett pult deg» eller lignende, ifølge jentene.

– Kvinner må tas på alvor, ikke på rumpa! Om noen trodde at ungdommer anså kvinnekampen som over, ville 8. mars-toget i Molde fått dem på andre tanker.

Kvinner i aksjon over hele verden på kvinnedagen Gikk stort sett fredelig for seg.

Voksne må gripe inn

For mens stormen etter metoo-kampanjen satte søkelys på seksuell trakassering på arbeidsplasser verden over, kom den aldri til skolegården, poengtere niendeklassingene.

Nå har jentene rett og slett sett seg lei, og kom på kvinnedagen med en tydelig oppfordring til foreldre, lærere og politikere:

– Det er på tide at dere bryter inn. Vi forventer at dere tar ansvar. Vi venter fortsatt og vi venter lenge på en #metooiskolgården.

Selvbestemt abort

Svært mange hadde funnet veien til Youngstorget under markeringen, ifølge politiet i Oslo.

«Vi vil ikke føde for Erna!", «Nei til surrogati – en livmor er ikke en handelsvare», «Forsvarlig fødsel – og barselomsorg i hele landet», «Stans all vold og trakassering av kvinner» og «Ja til NIPT og fosterdiagnostikk» var blant parolene.

Årets hovedparole er «Forsvar selvbestemt abort – fjern nemndene», som er et svar på regjeringens forslag til endring i loven knyttet til tvillingabort.

Innstrammingen har provosert, og i forkant av årets tog har det over hele landet blitt ventet rekordoppslutning.

Leder av Kvinnegruppa Ottar Ane Stø var blant dem som tok et oppgjør med regjeringens innstramming i abortloven. I sin appell sa hun at forutsetningene for økt selvbestemmelse er til stede og at det er på høy tid å avskaffe nemndene. Da runget applausen på Youngstorget.