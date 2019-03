Trodde det var brann i tunnelen – det viste seg å være tre i trippelt trøbbel

Nyheter

Klokka var 03.27 natt til fredag da politiet fikk melding om at brannslukningsapparat i Atlanterhavstunnelen var blitt aktivert. Meldinga kom fra vegtrafikksentralen, som automatisk får melding når dette skjer.

– Basert på meldinga ble tunnelen stengt, forteller operasjonsleder John Bratland.

Litt etter fikk politiet opplyst at tre ungdommer var blitt observert i tunnelen.

– Men det som viste seg, var at en mørk blå karavel hadde gått bensintom i tunnelen. Og de tre «ungdommene» viste seg å være i 40-50-åra – to kvinner og en mann, sier operasjonslederen.

De tre – en fra Orkdal, to fra Kristiansund – ble pågrepet av politiet. I tillegg til at de hadde gjort skadeverk ved å utløse brannslukningsapparatet i tunnelen, ble de også mistenkt for besittelse av små mengder narkotika.

– Samtidig fikk vi opplyst at bilen var stjålet. Så det endte med mistanke om skadeverk, tjuveri av motorvogn og besittelse av narkotika, sier Bratland.

De tre ble satt i varetekt, og saka blir etterforsket videre.

– Det er nok en god del arbeid som gjenstår i saka, sier Bratland.