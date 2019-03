Nyheter

110-sentralen meldte like før klokka 19 torsdag at en bil sto i brann nord for Raudsandtunnelen i Nesset. Brannvesenet både fra Nesset brannvesen i Eidsvåg og fra Gjemnes brannvesen i Angvika rykket ut i forbindelse med brannen. Like etter den første meldinga, meldte 110-sentralen at brannen var slokket.