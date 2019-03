Kjørte utfor vegen i Eide og Aukra

Nyheter

Politiet melder torsdag kveld om to trafikkuhell. Den ene i Eide, den andre på Eiskrem i Aukra.

På Eiskrem vest for Molde har en personbil kjørt utfor vegen. Det var kun sjåføren i bilen. Vedkommende er uskadd, melder politiet som er på stedet.

Lettere skadd

Også i Eide har en personbil kjørt utfor veien. Også her skal det være en person i bilen. Her blir det opplyst at sjåføren er lettere skadd.

Eide brannvesen opplyser at ulykka skjedde på fylkesveg 279 ved Sørset. Det blir meldt om store skader på kjøretøyet.