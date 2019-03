Nyheter

Vestnes: UP hadde fartskontroll på E136 over Ørskogfjellet onsdag ettermiddag. Det ble gjort to førerkortbeslag og det ble skrevet ut ni forenkla forelegg. Det skriver Møre og Romsdal politidistrikt i ei twittermelding klokka 15.45 onsdag ettermiddag. Høgeste målte hastighet var 120 kilometer i timen i 80-sona.