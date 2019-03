Venstre-lederen: - Vi er i en alvorlig situasjon

Nyheter

Partiet holdt tirsdag pressekonferanse om landsmøtet som arrangeres utenfor Trondheim til helgen.

Venstre har elendig oppslutning på målingene for tiden, og diskusjonen om Grandes evne til å fronte partiets politikk går høyt. Likevel forsøker Grande å slå an en optimistisk tone og sier hun er sikker på at partiet vil løfte seg. Hun varsler grep for å få skuta på rett kurs. Ledelsen og stortingsgruppa skal reise mer rundt og skape blest om lokale kandidater og saker, varsler hun.

– Her må Venstre klare å framstå som ett lag, konstaterer Grande.

Hun sier partiet også må bli flinkere til å profilere seg selv og egen politikk.

– Vi tror på kompromisser, men det kan bli litt for mye av gode. Vi må bli flinkere til å dyrke seirene våre, sier hun.

Skarp kritikk

Grande hevder hun opplever å ha bred støtte i partiet. Men bare timer før Grande, flankert av nestlederne Terje Breivik og Ola Elvestuen, skulle møte pressen tirsdag, gikk ungdomspartilederen ut med krass kritikk.

– Velgerne aner ikke hva vi står for, sa Sondre Hansmark til TV 2.

Han mener partiet framstår som slitent og snakker også åpent om å bytte ut partilederen dersom lokalvalget til høsten går dårlig.

Parlamentarisk nestleder Abid Raja gir i flere intervjuer støtte til Hansmark, men avviser at han dermed bidrar til å holde liv i en lederdiskusjon mange sier de ikke ønsker.

– Vi har ingen diskusjon nå om valg på landsmøtet. Men det å diskutere at partiet er i et uføre akkurat nå, du må gjerne si krise – vi har vanskelige målinger, det er ikke å utfordre partiledelsen, det er å være bekymret for eget parti, og det er vi, sier Raja til NTB.

Han etterlyser en målrettet strategi for Venstre, men tilføyer:

– Uansett hva jeg sier, blir det tolket inn i en eller annen lederstrid.

Listet opp lederkandidater

Raja er blant flere navn som nevnes som mulige arvtakere etter Grande. Partilederen nevnte ham sågar selv, sammen med Guri Melby og Sveinung Rotevatn, da hun listet opp folk som en dag kan ta over partiet.

– Jeg opplever at det er mange som aspirerer bak meg. Det syns jeg er positivt og bra, for det betyr at jeg har drevet en organisasjon der folk har vokst etter meg. Det mener jeg er et kvalitetsstempel, så får jeg tåle at det diskuteres hvem av dem det skal være, sier hun til NTB.

Hun tilføyer imidlertid at hun ikke ønsker å peke ut sin etterkommer og bedyrer at hun kun refererte navnene som mediene hadde omtalt.

– Det varmer mitt hjerte å bli framsnakket på den måten. Men hva fremtiden vil bringe, er det ingen som vet, sier Raja med et smil, om Grandes omtale av ham som en mulig framtidig leder.

De to har hatt sine feider. Før jul ble Raja sykmeldt etter å ha blitt skjelt ut av partilederen i påhør av politikere fra de andre regjeringspartiene.

Ladestasjoner og overvåking

På landsmøtet skal partiet diskutere distriktspolitikk, blant annet forslag om å sikre ladestasjoner for elbil rundt om i landet og alternativer til dagens bompengepakker, samt at nye statlige arbeidsplasser ikke skal legges til Oslo. Det ligger også an til diskusjon om blant annet lakseskatt, flere valgfag i skolen og et forslag om å si nei til regjeringens forslag om et digitalt grenseforsvar.

Venstre-lederen sier selv at hun gleder seg til landsmøtet.

– Jeg forventer at det blir skikkelig artig og litt rock'n'roll!