Tror sønn siktet for drapsforsøk kan være utilregnelig

Nyheter

Mannen ble mandag fengslet i fire uker i Nordmøre tingrett. Mannen var først siktet for å grov kroppsskade etter at han fredag knivstakk faren. Før fengslingsmøtet ble derimot siktelsen endret til å være drapsforsøk.

– Siktede har i politiavhør erkjent straffskyld og forklart å ha handlet som beskrevet i siktelsen, står det i kjennelsen fra tingretten.

Ifølge fengslingskjennelsen går det fram at den siktede har gått med tanker om hevn og at han skulle drepe faren i flere måneder. I avhør med politiet skal han også hatt drapstanker om moren. I dommerens drøftelse går det imidlertid fram at det er åpenbar mistanke om at den siktede ikke var tilregnelig da han knivstakk faren.

– Retten mener det er sannsynlig at sak om overføring til tvungent psykisk helsevern vil bli reist. Det vises til primærpsykiatrisk undersøkelse av 4. mars 2019 hvor det er vurdert at det er et klart behov for fullstendig rettspsykiatrisk undersøkelse av siktede for å undersøke om han var tilregnelig på handlingstidspunktet, står det i kjennelsen.

Politiet uttalte fredag at det var kjent at den siktede sønnen hadde en forhistorie knyttet til psykiatri.

Det var fredag ettermiddag at politiet rykket ut til Averøy etter melding om en knivstikking klokken 14.28 om ettermiddagen. Den siktedes far, en mann i 50-årene, ble beskrevet som kritisk skadd. Han ble fløyet med helikopter til Molde sykehus og senere videre til St. Olavs hospital i Trondheim. Mandag ble farens tilstand beskrevet som stabil, ifølge NRK.