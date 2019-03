Nyheter

Klokka 03.01 natt til tirsdag melder politiet i Møre og Romsdal om røykutvikling fra ei bedrift i Tomrefjord. En halvtime senere, klokka 03.32, melder Møre og Romsdal 110-sentralen at brannvesenet har kontroll på situasjonen og at brannen var slukket. Politiet i Møre og Romsdal opplyser at det ikke skal være noen personskader som følge av brannen, men mindre materielle skader.

Ifølge NRK Møre og Romsdal skal brannen ha funnet sted hos Vard Langsten i Tomrefjorden.