NRK får flest klager på porno-vinkel og buddhisme-syn

Nyheter

Kringkastingsrådet må behandle nesten 900 klager på neste møte. Vinklingen på en sak om en KrF-rådgiver er blant sakene som skaper flest reaksjoner.

Saken handlet om utviklingsminister Dag Inge Ulsteins rådgiver Gjermund Øystese, skriver Medier24. I NRK-artikkelen siteres det fra et intervju med nettavisen iTro, der han fortalte at han som 17-åring var pornoavhengig.

«Den originale artikkelen vitner ikke om noen form for perspektiv på at Øystese kan vise seg å være en moden og modig ung mann, som våger å stå frem med en personlig utfordring, og ønsker å hjelpe andre. Jeg kan ikke la være å bli skuffet over at NRK så altfor raskt hopper på en vinkling som er «click-bait»-preget, hvor ordparene KrF og sex/porno, lyser mot oss», skriver en klager.

Programmet som har fått aller flest klager, er imidlertid en episode av «På tro og Are» med Are Sende Osen, først gang sendt i 2010, men lagt ut på nytt på NRK Skole. Episoden handler om buddhisme, og klagerne mener programmet rakker ned på religionen.

«Dette programmet inneholder påstander om buddhismens kvinnesyn som ikke samsvarer med virkeligheten. Påstanden om at Buddha skal ha uttalt «kvinner er mentalt underlegne menn og ute av stand til å forstå og praktisere læren hans» er uriktig, og å hevde dette som fakta skaper et galt bilde av buddhismen og buddhister som samfunnsborgere», skriver en seer.

Kringkastingsrådet har møte førstkommende torsdag.