Nyheter

Nytt brexit-møte

EUs brexit-forhandler Michel Barnier tar imot Storbritannias brexit-minister Stephen Barclay og regjeringsadvokat Geoffrey Cox til et nytt møte.

Møtet finner sted etter at Barnier lørdag antydet at EU står klar til å gi nye garantier for å få på plass en skilsmisseavtale.

Folkekongressen samles

Kinas nasjonale folkekongress begynner årets sesjon. Folkekongressen er Kinas nasjonalforsamling, men vedtakene er styrt av beslutninger som reelt sett er tatt på forhånd av landets kommunistparti.

Økonomisk politikk ventes å bli et viktig tema under årets sesjon.

Søreide til Stortinget

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) holder sin utenrikspolitiske redegjørelse.

Stortinget skal også behandle en rekke innstillinger, blant annet utredningen om traktaten om forbud mot kjernevåpen. Utenfor skal Leger mot atomvåpen og ICAN Norge holde til støtte for norsk tilslutning til FN-traktaten.

Huawei-senter for cybersikkerhet

Den kinesiske telekomgiganten Huawei åpner et senter for cybersikkerhet i Brussel.

Selskapet har den siste tiden møtt mye motbør etter hvert som en rekke vestlige land er bekymret for datasikkerheten dersom Huawei skal bygge ut neste generasjons mobilnett, det såkalte 5G-nettet.

Boligprisene i februar

Eiendom Norge presenterer boligstatistikken for februar. Det skjer til samme faste timeplan som alltid, med offentliggjøring av tallene klokken 11.