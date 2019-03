Nyheter

Skudd på buss

En mann i begynnelsen av 40-årene ble pågrepet i Skien natt til tirsdag, mistenkt for å ha avfyrt et skudd på en buss i byen mandag kveld.

Det var rundt åtte personer var på bussen da høylytt snakking mellom minst to personer plutselig endte med at et skudd ble avfyrt. Ifølge politiet ble det ikke skutt med skarpt.

Uvanlig lite sjøis

For andre år på rad er det uvanlig lite sjøis i Beringhavet utenfor Alaska. Milde stormer fra sørvest har brukket opp isen og presset den nordover, slik at det nå er åpen sjø fra øygruppen Aleutene til Beringstredet.

Havforsker Phyllis Stabenow sier sjøisen er på samme nivå som fjoråret, som var det året det ble observert minst is noensinne i området.

Kina venter lavere vekst

Kina regner med at landets brutto nasjonalprodukt vil øke mellom 6 og 6,5 prosent i 2019. I fjor ble veksten på 6,6 prosent, det laveste siden 1990.

Da Folkekongressen åpnet tirsdag ble det også skjent at forsvarsbudsjettet øker med 7,5 prosent. Bedriftskatten og arbeidsgiveravgiften skal kuttes med 2 billioner yuan, som tilsvarer rundt 2,6 billioner kroner.

Cannabis-protester i Venstre

Flere Venstre-ordførere reagerer kraftig på at partiets Guri Melby foreslår at pelsdyrbønder kan gå over til cannabisdyrking når pelsdyrnæringa er avviklet.

– Koblingen mellom disse to sakene er helt absurd. Det første jeg tenkte var at hun har misforstått uttrykket «å ta seg en rev», sier Eid-ordfører Alfred Bjørlo (V), som synes utspillet blir en parodi på distriktspolitikk.

Ny ester tilstår doping

En tredje estisk skiløper, 33 år gamle Algo Kärp, innrømmer bloddoping. Lagkameratene Karel Tammjärv og Andres Veerpalu ble tatt under ski-VM i Seefeld.

– Jeg kan ikke leve med meg selv om jeg ikke forteller dette. Jeg angrer veldig på at jeg tok en så dum beslutning, sier Kärp til den estiske avisen Õhtulehe.