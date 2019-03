Havarert fregatt trolig på vannet om fem-seks uker

Nyheter

Fregatten har ankommet marinebasen Haakonsvern i Bergen på lekter.

– Det er utrolig godt å få Helge Ingstad tilbake til Haakonsvern, sa sjøforsvarssjef Nils Andreas Stensønes på en pressekonferanse mandag formiddag.

Han takket alle som har deltatt i hevingen, fra den startet og helt fram til skipet kom til basen.

– Jeg vil gjerne berømme dem for innsatsen de har gjort, sa Stensønes.

Berging av deler

Ifølge flaggkommandør Thomas Wedervang i Forsvarsmateriell dreier arbeidet seg nå om å berge størst mulig verdier. Forsvaret har så langt berget 1.400 av til sammen 2.500 deler som regnes som prioriterte fra havaristen.

Fartøyet skal i tillegg tømmes for alt som er igjen av drivstoff – debunkring på fagspråket – og ammunisjon.

Det skal gjøres en vurdering av skipets tilstand før Forsvaret tar en beslutning om dets videre skjebne.

Det er bestilt prefabrikkerte ståldeler for å tette skroget.

– Målet er å få Helge Ingstad ned på vannet i løpet av fem-seks uker, sier han.

Endret plan

Planen var opprinnelig å heve fregatten ute ved havaristedet, men på grunn av værforholdene ble den slept til Hanøytangen først. Det gjorde at Kystverket satte inn ytterligere ressurser for å være forberedt på et eventuelt utslipp, opplyser beredskapsdirektør Johan Marius Ly.

– Det har ikke skjedd, og ett av de viktigste og mest sårbare områdene i Hjeltefjorden-området – Herdlaflaket – har vært uten påvirkning av olje, sier han.

– Dessverre skjedde det et mindre utslipp i forbindelse med hevingsoperasjonen lørdag. Det medførte at olje spredte seg i noen av buktene og vikene i nærområdet rundt Hanøytangen, fortsetter Ly.

30 fugler rammet

Det er rapportert rundt 30 sjøfugler med «oljepåvirket atferd». Statens naturoppsyn er på stedet for å kartlegge og registrere dette.

KNM Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola TS ved Stureterminalen i Hordaland 8. november. I løpet av denne helgen ble fregatten plassert på lekteren Boabarge 33 og så gradvis hevet.