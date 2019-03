Forfatter topper fylkeslista for MDG

Nyheter

Iversen Foseide er statsviter og jobber som veileder med integrering i Rauma. Hun sitter i styret i parrtiets lokallag i Molde.

Johansen er regionssekretær for MDG i Oslo og Akershus og har jobbet for både Greenpeace og Antirasistisk senter. I tillegg er han forfatter av flere skjønnlitterære bøker.

MDG fikk inn 12 representanter i ni av fylkets kommuner ved valget for tre og et halvt år siden. I år håper de å øke dette betraktelig.

Ved fylkestingsvalget i 2015 fikk partiet én representant: John John Bruseth. Men han valgte å melde seg ut av MDG etter at han ble stemplet som Judas i forbindelse med Nordøyvegen. Her stemte Bruseth ja - til forargelse for mange partikolleger.

Her er MDGs liste til fylkestingsvalget i Møre og Romsdal:

1. Carl Johansen, Sunndal

2. Joakim Skaar, Brattvåg

3. Bente Iversen Foseide, Molde

4. Hedda Aasen, Ålesund

5. Geir Klepaker

6. Eli V. Kvande

7. Jens Peter Ringstad

8. Iren Aambø

9. Knut Strømsjordet

10. Eleonore Vår Sønderland

11. Asle André Orseth

12. Åshild Havåg Bergseth

13. Jarle Hauge Steffenssen

14. Irja Frydenlund

15. Lars Bror Kristiansen

16. Magnhild Sande

17. Erik Moen

18. May Britt Haukås

19. Kurt Sindre Magerøy

20. Idun Dysthe Sønderland

21. Øyvind Festø

22. Grete Lene Serikstad

23. Thorleif Kristiansen

24. Susanne Myklebust Hammerbekk

25. Per Inge Netland

26. Vanja Elisabeth Knudtsen

27. Øyvin Danielsen

28. Liliana Ramsing

29. Jan Håko Vikane

30. Lea Bryne Agati

31. Bjørnar Otto Hovland

32. Silje Mathisen

33. Martin Andreas Hagen

34. Margrete Winter-Hjelm

35. Henriette Hafsaas

36. Øyvind Grimstad Gryt

37. Gro Santi Johnsen

38. Per Ingebrigt Karbø

39. Tanya Hunhammer

40. Ralph Herter

41. Siri Tangen Standal

Nytt fylkesstyre

Samtidig som partiet ble enige om fylkestingslista, ble det også holdt årsmøte der dette styret ble valgt:

Øyvind Festø, styreleder

Ralph Herter, økonomi

Hedda Aasen, styremedlem

Gro Santi Johnsen, styremedlem

Geir Klepaker, styremedlem