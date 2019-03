Equinor har gjort et lite oljefunn i Nordsjøen

Nyheter

Funnet omtales som lite av Oljedirektoratet. Det er gjort i letebrønnen Telesto i Tampen-området i den nordlige delen av Nordsjøen, opplyser Equinor.

– Vi er glade for å ha gjort et nytt funn på norsk sokkel der Equinor er operatør. Dette er fat med god lønnsomhet som hurtig kan kobles til eksisterende infrastruktur og tilføre samfunnet store summer. Å lete nær eksisterende infrastruktur er en viktig del av vårt veikart for norsk sokkel, sier Nick Ashton, Equinors letedirektør for norsk og britisk kontinentalsokkel.

Telesto har brønnummer 34/8-18 S i utvinningstillatelse 120. Brønnen er plugget og forlatt. Equinor og partnerne Petoro, ConocoPhillips og Repsol vil nå undersøke hvordan funnet skal videreutvikles.