Nyheter

Dom mot terrorsiktet kvinne

Det er ventet dom i straffesaken mot en somaliske asylsøker bosatt i Norge som er tiltalt for brudd på terrorlovgivningen. Kvinnen har nektet straffskyld på samtlige punkter i tiltalen.

Aktor Marit Formo har lagt ned påstand om fem års fengsel for kvinnen, som har fem barn.

Militærøvelse på Koreahalvøya

USA og Sør-Korea har avlyst to store militærøvelser som vanligvis holdes hvert år.

Mandag starter en mindre øvelse med et mer defensivt preg. Øvelsen varer til 12. mars.

Domstol i USA vurderer IS-retur

Faren til 24 år gamle Hoda Muthana, som gikk bak familienes rygg og reiste til Syria som 20-åring, har gått til sak mot staten etter at Donald Trumps regjering erklærte at hun ikke er amerikansk statsborger.

Muthana er født i USA, men utenriksminister Mike Pompeo mener hun ikke har rett på statsborgerskap fordi faren var i landet som diplomat.

Forsvarsmøte om Syria

USAs forsvarssjef Joseph Dunford skal diskutere Syria med sin russiske motpart Valerij Gerasimov.

Mens USA har støttet opprørsgrupper som har kjempet mot både IS og det syriske regimet, har Russland bidratt på regjeringens side i borgerkrigen.

Rettssak mot politimann

En politimann møter i Gjøvik tingrett, tiltalt for en rekke lovbrudd. De mest alvorlige tiltalepunktene er misbruk av stilling for å oppnå seksuell omgang med en politiinformant, påvirkning av vitne og grovt underslag av 900 ampuller med melanotan fra et beslag på politistasjonen der han jobber.