Det skjedde i natt

Nyheter

Opposisjonen vant valget i Estland

Det næringslivsvennlige Reformpartiet vant nasjonalforsamlingsvalget i Estland. Partiet fikk 28,8 prosent av stemmene, noe som er 5,8 prosentpoeng mer enn det sosialdemokratiske Senterpartiet til statsminister Juri Ratas.

Nasjonalistpartiet EKRE mer enn doblet sin oppslutning til 17,8 prosent.

22 døde i tornadoer

Minst 22 personer har mistet livet etter at to tornadoer traff den amerikanske delstaten Alabama. To personer ble funnet døde etter an tornadolignende storm gjorde stor skade i Beauregard, snaut ti mil øst for Montgomery.

40 personer er innlagt på sykehus, flere av dem med alvorlige skader.

Brann i enebolig

En enebolig og nabohuset på Randaberg i Rogaland ble evakuert natt til mandag, mens brannvesenet fikk kontroll på en brann i boligen.

Politiet fikk melding om brannen i eneboligen klokka 23.43 søndag kveld. Det er ikke meldt om personskader.

Vil forlenge skisesongen

Pilotprosjektet «Norske skispor» har fått én million kroner til å jobbe for å forlenge skisesongene i Norge, skriver Nationen. Det skal blant annet skje gjennom å la løypekjørere utveksle erfaringer. Frykt for at klimaendringer korter ned skisesongen skal ha bidratt til å få fart på planene.

VM-sølv på skøyter

Sverre Lunde Pedersen greide ikke å stoppe Patrick Roest fra å forsvare VM-gullet i allround-VM på skøyter i Calgary. Nok en gang måtte osingen ta til takke med sølvet.

Fana-løperen slo sin egen bestenotering på 10.000-meteren med nesten seks sekunder, men det var likevel ikke nok til å ta Norges første VM-seier i allround på 25 år.