Nyheter

KEiiNO vant MPG

KEiiNO stakk av med seieren i den norske Melodi Grand Prix-finalen etter en duell med Adrian Jørgensen.

Dermed får Tom Hugo, Fred Buljo og Alexandra Rotan i KEiiNO representere Norge i Tel Aviv i Israel i mai med vinnerlåten «Spirit in the Sky».

Firma rundstjålet

Verdier for hundretusener av kroner er stjålet etter et innbrudd hos firma i Nydalen i Oslo.

– Det er vanskelig å si konkret hvor store verdier det er snakk om, men antakeligvis er det stjålet kamerautstyr for flere hundre tusen kroner, sier operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæther i Oslo politidistrikt til VG.

USA bekrefter stans i øvelser

Pentagon bekrefter at USA og Sør-Korea skal slutte med to store felles militærøvelser som holdes årlig. Målet er å komme videre i dialogen med Nord-Korea. I en telefonsamtale lørdag ble forsvarsministrene i USA og Sør-Korea enige om å innstille de årlige militærøvelsene Key Resolve og Foal Eagle.

Fagforeningstopp forlater Ap

Avdelingsleder Roar Abrahamsen i Fellesforbundet har meldt seg ut av Ap etter 30 år. På Facebook går han ut mot mulig endring i partiets oljepolitikk.

– Trist og vemodig. Over 30 års medlemskap er over. Tiden i tenketanken er over, skrev fagforeningstoppen på Facebook.

Havnaa vant tittel

Kai Robin Havnaa sikret sin første internasjonale tittel etter knockout mot tyskeren Rad Rashid i ØIF Arendals håndballhall.

– Jeg har gått og sett på VM-beltet til faren min, og det blir en drøm å kunne legge det beltet her ved siden av – selv om det ikke er i nærheten av å være like stort som det han klarte, sa Havnaa etter seieren.