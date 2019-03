Chelsea slapp med skrekken mot Fulham

Nyheter

Fire minutter på overtid kunne Ryan Sessegnon utlignet til 2-2, men 18-åringen ble korrekt avvinket for offside etter å ha satt ballen i mål. Dermed vant Chelsea endelig på bortebane igjen etter tre strake tap og 0-12 i målprotokollen.

Seieren gjør at Maurizio Sarris menn fortsatt har god los på den viktige 4.-plassen. Fra 6.-plass og med én kamp til gode er det to poeng opp til firer Manchester United. Arsenal er nummer fem, ett poeng bak Ole Gunnar Solskjærs menn.

– Vi spilte veldig bra bare i 60 minutter. Vi kunne ha drept kampen, men det klarte vi ikke. Så i de siste 20-25 minuttene var vi i trøbbel. Jeg er veldig fornøyd med forestillingen i 60 minutter og med resultatet, sa Sarri til BBC etter kampen.

Nordtveits lagkamerater, som ligger nest sist i Premier League, åpnet kampen på imponerende vis. Det gynget noe fram og tilbake, men etter 18 minutter kunne Ryan Babel sendt vertene i føringen. Chelsea-keeper Kepa skulle plukke et enkelt innlegg i bakrom, men mistet ballen i lufta. Ballen falt ned ved siden av Babel, som enkelt kunne ha plassert ballen i mål, men nederlenderen reagerte ikke raskt nok. Kepa kastet seg over ballen og fikk hindret en kjempebrøler.

Higuain-show

Kort tid senere bredsidet Gonzalo Higuaín inn ledelsen etter et innlegg fra César Azpilicueta. Det var Chelseas første scoring på bortebane i Premier League etter nyttår.

Noen minutter senere avsluttet Fulhams Aleksandar Mitrovic på volley, men Kepa fikk slått ballen til corner. Etter en kort variant slo Babel inn til Calum Chambers på bakerste stolpe. Han fikk stå mutters alene og satte enkelt inn utligningen fra seks meter.

Gleden var kortvarig for hjemmefansen, for Chelsea svarte umiddelbart. Etter et kjempehøyt Fulham-press kontret de blåkledde. Higuaín spilte til Eden Hazard, som la ut til Jorginho utenfor 16-meteren. På lekkert vis plasserte italieneren ballen oppe i det høyre hjørne.

Nære poengdeling

På ny ble Higuaín spilt fri gjennom, men alene med keeper Rico blåste han avslutningen over mål. Rett før pause fyrte Higuaín av nok en gang, men igjen var Rico i veien.

Etter hvilen ble det betraktelig færre sjanser til begge lag. Chelsea trillet mye ball, men to minutter før slutt fikk innbytter Floyd Ayité en lang ball i bakrom. Han sendte kula inn til Mitrovic, men på mesterlig vis reddet Kepa headingen fra serberen.

Fire minutter på overtid så vertene ut til å sikre ett poeng, men Ryan Sessegnon ble avblåst for offside da han satte ballen i nettet bak Kepa.

Chelsea holdt unna og sikret seieren 2-1. Dermed har Sarris menn 56 poeng med ti kamper igjen. For Manchester United (58 poeng) og Arsenal (57) gjenstår ni kamper.

Etter kampen snakket Sarri om Higuaín, som scoret sitt tredje seriemål i Chelsea-trøya.

– Higuaín spilte en veldig god kamp. Jeg synes ikke han er på topp for øyeblikket, men han forbedrer seg. Jeg håper at han vil være på topp i løpet av noen uker, sa han.