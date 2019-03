Lettelse etter at Trøndelag Ap vedtok Giske-fritt styre

Nyheter

Valgkomitéleder Jorodd Asphjell sier han pustet lettet ut da han innså at det ikke kom noe sent benkeforslag på Trond Giske under fylkesårsmøtet i Stjørdalen.

Den tidligere Ap-nestlederen var i utgangspunktet innstilt til fylkesstyret og arbeidsutvalget i Trøndelag Ap, men valgkomiteen endret mening etter en omdiskutert selfie-video der Giske danset med en ung kvinne sent på nattetid på en bar i Oslo.

I teorien kunne 52-åringen likevel ha blitt valgt inn til styret via et benkeforslag under lørdagens fylkesårsmøte. Det ville trolig ha utløst voldsomme diskusjoner, noe valgkomitéleder Asphjell er glad for å slippe.

– Stemningen var litt til å ta og føle på da vi hadde levert vår innstilling og det nye styret skulle klappes inn. Det har jo versert veldig mye rykter om at det skulle komme et benkeforslag, ikke bare i mediene, men også internt i partiet, sier Asphjell til NTB.

– Nå er det godt å være ferdig med det, og at det ble enstemmig og ingen debatt rundt det i det hele tatt, det er bra for partiet, fortsetter han.

Styrket

Selv om Giske ikke ble valgt inn til styret og arbeidsutvalget denne gangen, er stortingsrepresentanten klar på at han tror Giske har en framtidig plass på toppen i Trøndelag Ap.

– Trond har stor tillit i Trøndelag, så han vil nok komme inn i styret på et eller annet tidspunkt. Han kommer også til å gjøre en stor innsats nå i tiden framover, og blir en viktig brikke i valgkampen, sier valgkomitélederen.

Han mener sågar at den tidligere Ap-nestlederen har kommet styrket ut av hendelsene de siste ukene.

– Det som skjedde med den videoen og bakteppet rundt hvordan den ble presentert, tror jeg har gitt ham stor støtte. Jeg tror folk syns pressen gikk litt over streken, og jeg tror det har ført til at folk har endret litt syn på den saken. Han fikk sympati, og det syns jeg han fortjente, sier Asphjell.

– Unødvendig oppmerksomhet

Da han leste opp valgkomiteens innstilling til styret, understrekte Asphjell viktigheten av å ha et styre hele fylkespartiet kunne stille seg bak.

Medieoppmerksomheten rundt Giske og valgprosessen i Trøndelag Ap de siste ukene mener han har distrahert fra det viktigste for fylkespartiet: Politikken, organisasjonen og valgkampen de skal inn i.

– En sånn oppmerksomhet trekker fokuset bort fra alle dere ordførere og dere som har latt dere nominere i kommunevalglistene. Det er dere som skal ha oppmerksomheten fram mot september, sa Asphjell fra talerstolen.