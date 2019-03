Nyheter

Valg i Trøndelag Ap

Det blir valg av nytt styre i Trøndelag Ap under fylkesårsmøtet på Scandic-hotellet i Stjørdal. En enstemmig valgkomité har besluttet å ikke innstille Trond Giske som medlem av arbeidsutvalget og styret.

Norsk MGP-finale

Den norske finalen i Melodi Grand Prix 2019 arrangeres av NRK lørdag. Vinneren får representere Norge i Tel Aviv i mai.

Dette er artistene: Adrian Jørgensen, Anna-Lisa Kumoji, Carina Dahl, Chris Medina, D'Sound, Erlend Bratland, Hank von Hell, Ingrid Berg Mehus, KEiiNO og Mørland.

Solberg til ski-VM

Statsminister Erna Solberg er til stede på Ski-VM i Seefeld, der hun blant annet skal overvære kombinert lagkonkurranse for menn, 30 km langrenn for kvinner, lagkonkurranse i hopp for kvinner og menn og 50 km langrenn for menn.

Sanders starter valgkamp

Demokraten Bernie Sanders starter sin valgkamp foran presidentvalget i 2020. 77-åringen tapte nominasjonskampen mot Hillary Clinton i 2016.

Hans fanesaker er å øke minstelønnen til 15 dollar og å utvide Medicare, det statlige helseforsikringsprogrammet eldre og funksjonshemmede, til å omfatte alle.