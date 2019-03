Jerv trekkes inn i mulig kampfiksingsskandale

Nyheter

Jerv vant kampen etter en scoring i det 89. spilleminutt. Like før var det blitt spilt store summer på seier for det norske 1. divisjonslaget, skriver Bergensavisen, som var de første som omtalte saken i Norge.

Måten Ventspils fremsto i de avgjørende minuttene er en annen årsak til at det er mistanke om kampfiksing.

– I kampens hete så det ut som Ventspils pumpet alle mann i angrep i et forsøk på å vinne. Det resulterte i at vi i siste liten fikk seks store sjanser alene med keeper. I ettertid har dommerteamet kommet fram til at opptreden til Ventspils var mistenkelig, og de skal ha meldt kampen inn til UEFA som mulig kampfiksing, sier Jerv-trener Arne Sandstø til avisen.

– Vi har fått bekreftet at det i forbindelse med vår kamp mot Ventspils i går er mistanker om kampfiksing. Nå jobbes det med å finne ut hva som er årsaken til de mistankene, sier daglig leder i Jerv, Christopher MacConnacher til avisen.

NFF bekrefter også til Bergensavisen at kampen er meldt inn som et potensielt tilfelle av kampfiksing.