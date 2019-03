Nyheter

Stortingsmelding om ulikheter

Regjeringen legger fram meldingen «Muligheter for alle. Fordeling og sosial bærekraft».

Det blir arrangement på Løkenåsen skole i Lørenskog, med finansminister Siv Jensen (Frp), kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V), kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Canada vurderer Huawei-utlevering

Fristen for en avgjørelse i utleveringssaken mot Huawei-toppen Meng Wanzhou går ut i Canada. Hun var etterlyst i USA for å ha løyet for amerikanske banker og ført dem bak lyset for å omgå USAs handelsrestriksjoner mot Iran.

I desember ble Meng pågrepet i Canada. Pågripelsen har ført til diplomatisk krise mellom Canada, USA og Kina.

Casper Ruud kan klatre videre

Tennisesset Casper Ruud imponerer for tiden stort og danket onsdag ut førsteseedede João Sousa i ATP-turneringen i São Paulo. Med poengene derfra vil han havne på sin beste plass på verdensrankingen noensinne.

Fredag møter Ruud bolivianske Hugo Dellien i kvartfinale, og vinner han igjen, kan han klatre enda mer.

Partene i Venezuela på besøk hos allierte

Venezuelas visepresident Delcy Rodriguez skal møte Russlands utenriksminister Sergej Lavrov på formiddagen fredag, mens Venezuelas opposisjonsleder Juan Guaido drar til Paraguay fredag.

Guaido skal møte president Mario Abdo, som er blant dem som har anerkjent Guaido som president av Venezuela.