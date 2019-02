Nyheter

En mann i slutten av 30-åra, bosatt i Molde, er dømt til 21 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år. Bakgrunnen er at han i fjor vår ble tatt for å oppbevare nærmere 50 gram hasj og drøyt 18 gram med fleinsopp i boligen sin.

I Romsdal tingrett sa han at hasjen ikke var hans, og at han kun oppbevarte den for en venn. Dette spilte ingen rolle for straffeutmålingen. Mannen, som tidligere er bøtelagt for brudd på narkotikalovgivningen, ble etter dette dømt til betinget fengsel i 21 dager.