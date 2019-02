Nyheter

Geir O. Pedersen brifer Sikkerhetsrådet

Den norske diplomaten Geir O. Pedersen skal orientere Sikkerhetsrådet om den politiske utviklingen i Syria.

Da han for to uker siden han holdt sin første pressekonferanse som FNs spesialutsending til Syria, løftet Pedersen fram tillitsbygging mellom syrere som svært sentralt, at våpenhviler må respekteres og terror må bekjempes.

Folketrygdfondets årsresultat

Administrerende direktør Kjetil Houg vil presentere årsresultat 2018 for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge.

Statens pensjonsfond utland – også kjent som oljefondet – tapte for øvrig 485 milliarder kroner i fjor, det nest største tapet i fondets historie.

Pompeo møter Duterte

USAs utenriksminister Mike Pompeo besøker Filippinene, hvor han skal ha samtaler med landets omstridte president Rodrigo Duterte.

Besøket varer til fredag.

Den internasjonale Sjeldendagen markeres

Torsdag er det Den internasjonale Sjeldendagen, en dag for sjeldne diagnoser. Forskere, helsevesen og mennesker med sjeldne diagnoser møtes for å dele erfaringer og kunnskap – med hverandre og med «folk flest».

I Oslo markeres dagen med konferansen «Gode tjenester – bedre liv» på Thon hotell opera.