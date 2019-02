Nyheter

Møte om knivproblematikk i Oslo

På bakgrunn av flere hendelser den siste tiden har justis- og innvandringsministeren bedt om et møte med Oslo politidistrikt for å bli orientert om utvikling i knivbruk, gjeng- og ungdomskriminalitet.

De siste ukene har flere alvorlige knivepisoder i Oslo fått mye oppmerksomhet. Ifølge en kartlegging i Aftenposten , har Oslo-politiet rykket ut til over 40 knivepisoder så langt i år.

Trump og Kim

USAs president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un skal møtes i Vietnam.

Møtet i Hanoi kommer etter at Kim og Trump møttes i Singapore i fjor, et møte som ga verden noen nye bilder på forholdet mellom lederne, men førte til få konkrete skritt mot nedrustning. For at denne ukens toppmøte skal bli ansett som noe mer enn et PR-stunt, må det gjøres noen skikkelige fremskritt, sier flere observatører.

Netanyahu møter Putin

Israels statsminister Benjamin Netanyahu besøker president Vladimir Putin i Moskva. Irans militære aktivitet i Syria blir trolig et sentral tema.

Besøket skulle finne sted 21. februar, men ble av ukjente årsaker utsatt av Netanyahu.

Cohen i Kongressen

Donald Trumps tidligere advokat Michael Cohen er innkalt til en høring i Representantenes hus. Høringen går for åpne dører og skal etter planen begynne klokka 16 norsk tid.

Cohen sa seg i fjor skyldig i å ha løyet til Kongressen og brutt loven om valgkampfinansiering da han på vegne av Trump betalte hysjpenger til en kvinne som sa hun hadde en affære med Trump. Cohen mistet tirsdag advokatbevillingen, samme dag som han satt i en høring bak lukkede dører i Senatet.