Nyheter

Biljakt endte i utforkjøring

To personer er pågrepet av politiet etter en biljakt som begynte da de nektet å stanse for kontroll i Nittedal, og som endte i at de kjørte ut ved Harestua.

Biljakten startet rundt 3.05 natt til onsdag da politiet ønsket å gjennomføre kontroll som følge av mistanke om at bilen var stjålet, skriver VG. I bilen satt det en mann i 30-årene og en kvinne i 20-årene.

Trump tvitrer i Vietnam

Rett før toppmøtet med Kim Jong-un sier Donald Trump at Nord-Koreas økonomiske potensial er «nesten uten sidestykke i historien». Trump hyller også vertslandet Vietnam og sier det blomstrer som få andre steder på jorden.

– Nord-Korea vil være likedan, og det veldig fort, med atomnedrustning. skriver Trump på Twitter.

Ny reindriftsavtale

Det er forhandlet fram en ny reindriftsavtale for driftsåret 2019–20 på 136,1 millioner kroner. Det er en økning på 13 millioner fra forrige avtale.

Avtalen som er forhandlet fram mellom Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og staten, gjelder i ett år fra 1. juli 2019.

Kardinal Pell fenglset

Onsdag startet rettsrunden om straffeutmåling for kardinal George Pell, som er funnet skyldig i seksuelle overgrep mot to korgutter i 1996. Skyldspørsmålet ble avgjort i desember.

Pell har varslet en anke, men påtalemyndigheten mener at han bør fengsles umiddelbart. Etter rettsmøtet ble kardinalen varetektsfengslet.

Ruud vant uten problemer på grusen i Brasil

Casper Ruud vant i ATP-turneringen i Sao Paolo i Brasil 2-0 over Thiago Monteiro, med sifrene 6-3, 6-4. Torsdag møter han toppseedede Joao Sousa i åttedelsfinalen.

De to har nylig møtt hverandre i Rio, der vant Ruud over Sousa. Ruud er nummer 108 på verdensrankingen, mens Sousa er nummer 38.