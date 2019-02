Denne uka kjemper Joakim fra Fræna om 8,5 millioner kroner

Nyheter

Det er VG som først omtaler saken. Joakim «Jkaem» Myrbostad fra Fræna er en profesjonell og anerkjent e-sport-spiller, som for tiden bor i Detroit i USA. Denne uka kjemper han og laget Renagades om en premiepott på 8,5 millioner kroner i årets største Counter-Strike: Globak Offensive-turnering i Polen. 24 lag har blitt til åtte, og før søndag skal de bli til to. Det er Myrbostads andre gang i topp åtte, skriver VG.

– VI er vant til å spille mot de beste hele tiden, så dette er ikke noe nytt for oss, men det å være i sluttspillet i verdens største turnering er nytt for oss som lag. Så det føles bra å være blant de aller beste, sier han til VG.

Myrbostad og Renagades møter det brasilske laget MIBR i kvartfinalen, skriver VG.

Myrbostad forteller til VG at han ikke legger skjul på at laget ikke er favoritter til å vinne turneringa, men mener alt er mulig.

– Må alltid ha troen på at det vi gjør, så det har jeg. Vi er nok underdogs til å vinne denne utrneringen, men vi har vist så langt at vi er et kjempebra lag så alt er mulig. Pokalen håper jeg er med oss hjem ja! sier han.