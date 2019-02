MDG-lista i Molde er klar

Nyheter

Miljøpartiet Dei Grøne i Molde hadde 19. februar årsmøte og nominasjonsmøte.

På topp har partiet kumulert tre kandidatar:

* Knut Iversen Foseide har til no vore fylkesleiar for MDG, og har anten budd eller jobba i alle dei tre kommunane som no slår seg saman.

* Rannveig Hana er ungdomskandidat.

* Jens Peter Ringstad er tidlegare fylkeskonservator og fylkesarkivar.

MDG Molde er spesielt fornøgd med å ha fire ungdomar på lista.

Lokallaget fekk også nytt styre. Ingvild Espelid Wold og Per Inge Netland blei attvalt som leiarar, og med seg har dei kasserar Dirk Hauenschild og styremedlemene Bente Iversen Foseide og Jens Peter Ringstad.

Molde MDGs liste:

1. Knut Iversen Foseide (1981)

2. Rannveig Hana (2000)

3. Jens Peter Ringstad (1948)

4. Mette Lassen Buchholz (1950)

5. Peyton Christina Wiggen (2000)

6. Hans Peter Møller (1955)

7. Ingvild Espelid Wold (1982)

8. Anne Lene Nerland (1959)

9. Per Inge Netland (1961)

10. Bente Iversen Foseide (1982)

11. Lise Custers Nedrebø (1989)

12. Are Espelid Wold (1982)

13. Anette Løken (1972)

14. Bjørnar Pedersen (1956)

15. Anne Cecilie Rinde (1974)

16. Victoria Sipian Slemmen Lervik (2000)

17. Jon Peder Vestad (1963)

18. Gro Rye Stange (1963)

19. Rigmor Dahl (1962)

20. Dirk Hauenschild (1968)

21. Live Rye Stange (1993)