Hevingen av KNM Helge Ingstad i gang

Hevingen av den forliste fregatten KNM Helge Ingstad startet natt til tirsdag.

– Beslutningen er tatt nå fordi vi har dobbeltsjekket og trippelsjekket alle hensyn fra værvinduet vi har nå til personsikkerhet. Alt er klart. Det er fortsatt et risikabelt arbeid på grunn av kompleksiteten i hevingen, sier bergingsleder Anders Penna til NTB.

Forsvaret får millionbot etter dødsulykke

Forsvaret får flengende kritikk for svikt i forbindelse med sersjant Hågen Skattums (21) dødsulykke under et sprengningskurs på Mauken skytefelt i Indre Troms i 2017. Boten fra påtalemyndigheten er på 10 millioner kroner.

Påtalemyndigheten konkluderer med at Forsvaret brøt både arbeidsmiljøloven og den militære straffeloven, skriver NRK.

TV-kanal: Indisk luftangrep mot opprørsgruppe

Flere hundre personer skal være drept eller såret i et indisk angrep mot en opprørsgruppe som drepte over 40 soldater nylig, ifølge en TV-kanal som viser til pakistanske regjeringskilder.

Det pakistanske forsvaret anklager India for å ha krenket luftrommet over den pakistanskkontrollerte delen av Kashmir. Indiske myndigheter har ikke kommentert påstandene.

Australsk kardinal kjent skyldig i overgrep

Kardinal George Pell risikerer 50 års fengsel for seksuelle overgrep mot to korgutter i Australia for 22 år siden. Som leder for Vatikanets finansdepartement fra opprettelsen i 2014, var han en av pave Frans' nærmeste rådgivere og den mest høytstående geistlige som er anklaget og dømt for overgrep.

Pell fikk permisjon i juni 2017 og gikk av dagen etter at han ble funnet skyldig i overgrep.

Kim Jong-un har ankommet Vietnam

Kim Jong-un vinket til de fremmøtte da han kom ut av det pansrede toget sitt på grensen til Vietnam, der han skal møte USAs president Donald Trump.

Kim kom ut og hilste før han satte seg inn i en Mercedes som skal kjøre ham de siste 17 milene til hovedstaden der toppmøtet skal finne sted. Trump er ventet å lande i Hanoi senere tirsdag.

Manafort ber om mild straff

Donald Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort ber retten behandle ham mildt når den fastsetter straffen mot ham for ulovlig lobbyvirksomhet.

Manafort risikerer inntil ti års fengsel – fem år for hvert av de to tiltalepunktene.