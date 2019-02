Nyheter

Oscar til «Green book» for beste film

Filmen fikk også pris for beste mannlige birolle og beste originalmanus.

Beste mannlige hovedrolle gikk til Rami Malek for innsatsen som Queen-vokalist Freddie Mercury i «Bohemian Rhapsody», mens Olivia Colman ble beste kvinnelige skuespiller. Hun spiller britiske dronning Anne i «The Favourite».

SDF utleverer 130 fanger til Irak

De USA-støttede syriske styrkene SDF utleverte søndag ytterligere 130 IS-fanger til Irak.

Blant dem som ble utlevert i helgen skal det være 14 franske statsborgere og seks arabere hvis statsborgerskap ikke er nærmere angitt, melder Reuters. Det er den første kjente utleveringen av ikke-irakiske fanger til Irak.

Trump utsetter tolløkning for kinesiske varer

USAs president Donald Trump sier det er god fremdrift i handelssamtalene med Kina og at han derfor vil utsette den varslede tolløkning på kinesiske varer, der tollsatsen skulle økes fra 10 til 25 prosent på kinesiske varer verdt 200 milliarder dollar 2. mars.

Trump sier han planlegger et toppmøte med Kinas president Xi Jinping i Florida.

Uenighet om valgresultat i Senegal

Mens Senegals president Macky Sall påberoper seg å ha vunnet valget i landet, sier opposisjonen at en andre valgomgang er uunngåelig. Det offisielle resultatet er ventet fredag.

Opposisjonen mener det ligger i kortene at det er nødvendig med en andre valgomgang blant de to fremste kandidatene.

Zuccarello ute med skade etter knalldebut

Mats Zuccarello ble banens beste med scoring og målgivende i debuten for Dallas Stars der de vant 4–3 over Chicago Blackhawks. Han ble kåret til banens beste. Så fikk han en skade i armen.

Han blokkerte et skudd, og klubben opplyser at han er ute i fire uker med skade. Ifølge VG skal det være snakk om et brudd i høyrearmen.