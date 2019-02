Nybø: For få studenter reiser på utveksling i utlandet

Nyheter

I fjor dro 7.283 norske studenter på utvekslingsopphold i utlandet, 446 flere enn året før. Det er imidlertid store forskjeller på hvor mange studenter som sendes ut fra de ulike universitetene og høyskolene rundt om i landet.

– Tallene viser at mange universiteter og høyskoler må legge bedre til rette for at studentene kan reise ut. Det må en kulturendring til og ansatte og ledelsen må snakke opp det å reise ut, sier Nybø.

Andelen elever som drar på utveksling er størst fra Norges handelshøyskole i Bergen (NHH). I fjor hadde nesten 60 prosent av studentene tatt en del av utdanningen sin i utlandet. I andre enden av listen, ligger Nord universitet, hvor kun 5 prosent av studentene dro på utveksling.

Gjennomsnittlig reiser over 16 prosent av norske studenter på utvekslingsopphold i løpet av sine studier.

– På sikt er målet at vi får til en kulturendring slik at halvparten av dem som avlegger en grad i høyere utdanning har hatt et utenlandsopphold som en naturlig del av studiet. Kvalitet på oppholdet er vel så viktig som antallet som reiser ut, men vi må også få opp antallet, sier Nybø.

Norsk studentorganisasjon er enig med Nybø i at flere studenter bør ta deler av utdanningen sin i utlandet.

– Her har utdanningsinstitusjonene er massiv oppgave foran seg. Mosegrodd byråkrati i sneglefart setter effektivt en stopper for manges eventuelle ønske om å reise ut. Jeg mener for øvrig det var en tabbe av regjeringen å kutte stipendet og øke låneandelen for dem som reiser ut, sier leder Håkon Randgaard Mikalsen til NTB.