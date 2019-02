Nyheter

Dette er blant de ventede hendelsene søndag 24. februar.

EU og Den arabiske liga møtes

Det første toppmøtet noensinne mellom EU og Den arabiske liga holdes søndag og mandag. Migrasjon, sikkerhet og handel står på agendaen.

Møtet holdes i Sharm el-Sheikh i Egypt.

Valg i Moldova og Senegal

Innbyggerne i Moldova går til urnene for å stemme på ny president.

Også i det afrikanske landet Senegal holdes det presidentvalg.

Rett til privat eiendom på Cuba?

Cubanerne går til urnene for å stemme over grunnlovsendringer som blant annet anerkjenner rett til privat eiendom og opprettelse av et friere marked.

I folkeavstemningen skal de også stemme over gjenopprettelse av posten som statsminister og endringer i presidentskapet.

Oscar-utdeling

Filmprisene Academy Awards, bedre kjent som Oscar-prisene, deles ut for 91. gang. Oscar-utdelingen skjer i Dolby Theatre i Los Angeles klokken 2 natt til mandag norsk tid.

For første gang på 30 år vil den storslagne utdelingen gå av stabelen uten en vert. I stedet vil det bli fokuset bli på kjendisene som skal presentere de ulike prisene.