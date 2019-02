Nyheter

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til søndag 24. februar.

17 evakuert etter brann i Oslo

17 personer er evakuert etter at det begynte i en bygård i Oslo natt til søndag. To personer har fått i seg røyk.

Oslo politidistrikt fikk melding om brannen i Ruseløkkveien i Frogner bydel klokken 1.35. Klokken 3.10 melder Oslo politidistrikt på Twitter at det også brenner i en leilighet.

Kvinne savnet etter brann på Notodden

En mann er kjørt til sykehus med brannskader etter en boligbrann på Notodden i Telemark. En kvinne var klokka 3 ennå ikke funnet.

Meldingen om brannen i flermannsboligen kom klokka 20.34 lørdag kveld, ifølge Sørøst politidistrikt.

Boeing 767-lastefly styrtet ved Houston

Et lastefly av typen Boeing 767 styrtet i Trinity Bay øst for storbyen Houston i Texas lørdag.

Det er ikke håp om å finne de tre personene som var om bord i live, ifølge det lokale politikontoret. Vrakrester av flyet er spredt bortover en strekning på nesten en kilometer.

Zuccarello klar for ny klubb

Den norske ishockeyproffen Mats Zuccarello går fra New York Rangers til Dallas Stars.

I bytte for Zuccarello får New York Rangers to valg i NHL-draftene i 2019 og 2020. Zuccarello har spilt i Rangers i ni sesonger.

Meghan og Harry på Marokko-visitt

Prins Harry og kona Meghan, hertuginne av Sussex, ankom lørdag Marokko. Det er deres siste offisielle besøk før de venter sitt første barn i april.

Ifølge opplysningene fra de kongelige skal Meghan være om lag sju måneder på vei og har oppgitt at hun har termin i april.