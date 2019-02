Politiet etterlyser varebil som fraktet cyanid

Nyheter

En varebil som blant annet fraktet en beholder med det svært giftige stoffet cyanid, ble onsdag kveld stjålet i Lørenskog. Politiet etterlyser nå bilen.

Bilen, en Mercedes Sprinter, ble stjålet fra Lørenskog stasjon. Lasten inneholder medikamenter til sykehus i Norge, inkludert en beholder med det svært giftige stoffet cyanid.

Bilen er en 2018-modell med registreringsnummer CV 88344. Den er sølvfarget og har ingen spesiell merking. Ryggekameraet skal være skadd, det samme gjelder en refleks på venstre side bak. Bilen eies av et budfirma som holder til på Romerike, opplyser Øst politidistrikt.

– Vi har ikke noen andre holdepunkter enn at dette er et bilbrukstyveri, men vi kan ikke utelukke at noen har vært ute etter lasten, sier politiadvokat Berit Brekke Risbakken til NTB.

Det ble i 2018 stjålet cirka 40 kjøretøy av tilsvarende merke, opplyser politiet.

Folk bes varsle politiet

Eieren av bilen varslet politiet ved 21.30-tiden onsdag 20. februar da vedkommende oppdaget at bilen ikke lenger sto parkert ved Lørenskog stasjon. Den skal ha blitt stjålet mellom klokken 19.30 og 21.30.

– Om noen skulle oppdage eller observere bilen, ber vi om at politiet varsles umiddelbart på nødnummer 112. Publikum må ikke nærme seg bilen, men holde god avstand til nødetatene har foretatt nødvendig sikring, lyder oppfordringen fra politiet.

De utelukker ikke at lasten er dumpet. Om noen kommer over mistenkelige gjenstander, ber de om at politiet varsles umiddelbart, og at folk ikke under noen omstendighet nærmer seg objektene.

Plastbeholderen som inneholder cyanid, er liten, hvit, og den har rødt lokk. Det er usikkert hvordan plastbeholderen er merket.

Kjent først fredag

Tilgrensende politidistrikter og tollvesenet ble varslet om hendelsen cirka en time etter at meldingen kom inn til politiet onsdag kveld.

Det var imidlertid først fredag ettermiddag at politiet ble oppmerksom på at det var en mengde av det svært farlige stoffet cyanid i lasten. Det ble umiddelbart iverksatt en rekke tiltak, og ytterligere varsling gikk til blant andre Politidirektoratet, Kripos, Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og helsemyndighetene.

– Øst politidistrikt har satt inn store etterforskningsressurser for å finne bilen. Det er foretatt avhør av bileier og sjåfør, og det jobbes med å innhente videoovervåking, opplyser politiet.