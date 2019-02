Nyheter

Mann til sykehus med stikkskader

En mann i begynnelsen av 30-årene er innlagt på sykehus med alvorlige skader stikkskader i ryggen etter slagsmål i en leilighet i Porsgrunn fredag kveld.

Tre menn, en starten av 30-årene og to i 40-årene, er pågrepet. Disse har fått status som siktet i saken. Det er fortsatt uklart for politiet hvem av dem som er gjerningspersonen.

Iran-fast Norwegian-fly landet i Sverige

Et Boeing 737 Max-fly fra Norwegian som fredag satte kursen mot Skandinavia etter å ha vært strandet i Iran siden desember, landet natt til lørdag i Sverige.

– Det er en stor lettelse å få flyet hjem igjen etter to lange måneder i Iran, skrev senior kommunikasjonsrådgiver Astrid Mannion-Gibson i Norwegian til E24 fredag kveld.

Venezuela stenger grenseoverganger

Regjeringen i Venezuela har beordret en midlertidig stenging av tre grenseoverganger i delstaten Táchira på grunn av «alvorlige og ulovlige trusler mot fred og uavhengighet i Venezuela fra colombiansk side».

Det er i disse områdene opposisjonsleder Juan Guaido har fått levert mat og medisiner i tonnevis den siste tiden fra Trump-administrasjonen.

R. Kelly overga seg etter overgrepstiltale

R&B-artisten R. Kelly meldte seg for politiet i Chicago fredag kveld, etter at det ble kjent at han er tiltalt for grove seksuelle overgrep.

Den skandalebefengte R. Kelly er tiltalt for ti tilfeller av grove seksuelle overgrep mot fire ofre i alderen 13 til 17 år.

Advarsel om globalt internettangrep

ICANN (internett Corporation for Assigned Names and Numbers), den internasjonale organisasjonen som administrerer internett, har hatt krisemøte og kunngjør at det pågår et betydelig angrep mot global internettstruktur.

– Det har vært målrettede angrep tidligere, men ikke noe som dette, sier sjefsteknolog i ICANN David Conrad.