Skigåere utløste snøskred fra Saudehornet

Nyheter

(SMP): Det er usikkerhet rundt om det er andre i området.

– Redningstjenesten setter inn alle ressurser for å få avklart dette.

Setter inn ressurser i søket

Redningsleder Owe Frøland ved Hovedredningssentralen (HRS) forteller at skredet er observert utløst av tre turgåere på topptur. Disse skal være observert over skredområdet.

- I tillegg er to personer observert fra toppen. Disse er også gjort rede for. Det er ikke sett andre i rasområdet, men dette må vi få verifisert, sier operasjonsleder Erik Mikalsen ved Møre og Romsdal politidistrikt til Sunnmørsposten.

Frøland sier til Sunnmørsposten at HRS jobber med å få overblikk over situasjonen, men at det er politiet som koordinerer aksjonen.

– Foreløpig er luftambulansen fra Ålesund på vei, forteller Frøland.

Han sier at de jobber med å kalle ut bakkeressurser, som skredgruppe og Røde Kors, klokka 13.40.

Ifølge Mikalsen er seks personer fra alpin redningsgruppe på veg mot toppen.

- Vi ønsker å komme i fysisk kontakt med de fem personene som er observert i skredområdet. I tillegg er politiet på plass med innsatsleder og hundeekvipasjer er på vei.

– Jeg ser helikopteret sirkle over skredområdet. Skredet er større enn jeg hadde trodd, forteller Per Tore Sætre som er på fjellet.

Ifølge skredvarselet hos varsom.no er det moderat snøskredfare på Sunnmøre fredag.

Klokka 14.17 melder politiet at redningsaksjonen avblåses.

- Alle personer i området er gjort rede for.

Denne saken ble først publisert i Sunnmørsposten.