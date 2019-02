Nyheter

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til fredag 22. februar.

Knivran på tog i Asker

En 17 år gammel gutt ble truet med kniv og ranet på et tog på vei fra Billingstad til Lillestrøm natt til fredag. Politiet søkte etter ti menn på rundt 18 år.

Politiet beskriver de mistenkte som unge menn på rundt 18 år som er mørke i huden. De skal ha presset en kniv opp mot beinet til fornærmede og truet til seg jakken hans.

Store strømproblemer

Problemer med trafostasjoner i Ålesund og Giske kommuner natt til fredag gjorde at 1.400 kunder var strømløse. Natt til søndag ble de fleste strømproblemene i kommunene løst.

Det var problemer i flere trafostasjoner som utløste strømbruddet.

Brann i bilforretning

Det brant kraftig i en bilforretning i Hokksund i Buskerud. Politiet meldte at flammer sto over taket og at brannen utviklet seg kraftig. En brannmann ble sendt til sykehus med røykskader.

Politiet i Sørøst skriver på Twitter at de fikk melding om brannen klokken 01 natt til fredag.

Sonde landet på asteroide

En japanske sonde har trolig landet vellykket på en asteroide. Formålet med besøket er utforske overflaten for å finne ut mer om solsystemets opprinnelse.

Når sonden Hayabusa2 nå er på plass, er planen å ta prøver fra overflaten som kan bli med tilbake til jorda. returen er 280 millioner kilometer lang.

200 soldater blir i Syria

Presidentene i USA og Tyrkia diskuterte bilaterale temaer knyttet til handel og Syria. De vil samarbeide videre om en sikkerhetssone i Syria.

Det hvite hus opplyste kort tid senere at en fredsbevarende styrke på 200 amerikanske soldater blir igjen etter at USA trekker ut de amerikanske styrkene fra Syria.

Ruud til kvartfinale

Casper Ruud imponerer i den store ATP-grusturneringen i Rio de Janeiro. Torsdag spilte han seg fram til kvartfinale med 6-3, 3-6, 6-4 over João Sousa.

Ruud måtte slite hardt for seieren i en kamp som varte to timer og 11 minutter. Spillerne fulgte hverandre til 4-4 i avgjørende sett, og Ruud avgjorde kampen ved å bryte motstanderens serve til 6-4.