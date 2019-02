Mistenkelig dødsfall i Harstad

Nyheter

Politiet har startet etterforskning etter at en kvinne i 50-årene ble funnet død ute ved Bergseng i Harstad torsdag morgen.

Dødsfallet betegnes som mistenkelig, og politiet jobber med å identifisere personen.

– Avdøde ble funnet av en person som var ute og luftet hunden sin, opplyser politiet, som fikk melding om funnet klokka 7 torsdag.

Åstedet er sikret og kriminalteknikere er i gang med arbeidet på stedet. Det er også satt i gang en rundspørring i området.

Politiadvokat Børge Bertelsen i Nordland politidistrikt sier til Nordlys at politiet har en formening om den døde kvinnen er, men sier at hun ennå ikke er formelt identifisert.

Han sier at det er omstendigheter rundt funnet som gjør at politiet betrakter dødsfallet som mistenkelig. Politiet har imidlertid ingen holdepunkter for at avdøde er utsatt for en straffbar handling.

– Det er ikke noen spesielle omstendigheter utover at vedkommende ble funnet utendørs, uten noen tilsynelatende forklarende grunn, sier Bertelsen.

Den døde kvinnen ble funnet på en vei ikke langt fra et boligfelt.

– Vi tar kontakt med personer i området, og foretar en rundspørring. Sånn sett er vi også interessert i å komme i kontakt med personer som kan ha observert noe, eller vært i kontakt med vedkommende, sier politiadvokaten.