Nyheter

Tiltalt for løgn om hatkrim

Jussie Smollett (36) fikk sterke sympatierklæringer i USA da han sa han ble utsatt for et rasistisk og homofobisk overfall.

Statsadvokaten i Chicago bekrefter onsdag at skuespilleren er tiltalt for ordensforstyrrelse og for å ha avgitt falsk forklaring. Politiet tror han iscenesatte overfallet.

Milliondryss over Ap

LOs største forbund, Fagforbundet, gir Arbeiderpartiet 6 millioner kroner etter at partisekretær Kjersti Stenseng ba om penger for å vinne årets valgkamp.

Et av forbundene som spytter penger inn i Arbeiderpartiets valgkampkonto, er Fagforbundet.

– Terrormistenkt inspirert av 22. juli

En løytnant i kystvakten i USA er pågrepet med 15 skytevåpen og med planer om å drepe sivile «i stor skala». Han skal blant annet ha ønsket å angripe demokraten Nancy Pelosi.

Christopher Paul Hasson (49) skal ifølge rettsdokumentene frigitt onsdag ha lest grundig gjennom deler av det 1.500 sider lange manifestet til Anders Behring Breivik.

Forsvaret har mottatt flere varsler

– Vi har fått inn flere nye varsler det siste døgnet om tilfeller av seksuell trakassering i Forsvaret. Folk har valgt å følge forsvarssjefens oppfordring om å si fra, og det synes vi er bra, sier oberst Trond Nilsen til Dagbladet.

24 kvinner og 20 menn i Forsvaret sier i en spørreundersøkelse, som ble offentliggjort tirsdag, at de har blitt voldtatt i løpet av det siste året.

Bonde tiltalt

En bonde fra Østfold er tiltalt for å ha unndratt toll ved innførsel av flere tusen korn fra Sverige mellom 2011 og 2014. Mannen nekter straffskyld.

Mannen sier til Nationen at han ikke ønsker å uttale seg om saken før den skal opp i Halden tingrett i juni.