Brann i båt i Kornstadfjorden viste seg å være røyk fra en båtmotor

I 14-tida torsdag ettermiddag meldte politiet i Møre og Romsdal om en mulig brann i en båt på Kornstadfjorden mellom Eide og Hagen i Averøy.

Både politi, brann, ambulanse og ambulanse helikopter rykktet ut til stedet, og hovedredningssentralen ble varlset og redningshelikopter- og skøyte ble sendt mot stedet.

Rundt en halvtime senere melder politiet at det ikke skal være snakk om en brann.

– Det var meldt om brann i båt som viser seg å være en båtmotor som det ryker fra, og dette har blitt sjekket ut av flere nødetater. Men vi slår på stortromma og sender ut de nødetatene og redningsmannskapene vi kan, fordi det er bedre å være føre var enn etter snar, sier operasjonsleder Tor André Gram Franck, som ønsker å rose vedkommende som meldte i fra.

– Det er veldig bra at folk ringer inn og melder fra til oss, langt bedre enn at man tenker at dette ikke kan være noe. Da får nødetatene mulighet til å sjekke det ut og avgjøre det, sier han.