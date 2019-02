Aggresiv elgku jagde mann opp i tre - felt av jaktlag

Nyheter

Elgkua som den siste tida har skapt frykt i Vestnes, blei torsdag skoten.

For ein turgåar på veg til Åsfjellet vart møtet med elgen dramatisk. Elgkua gikk til angrep, og mannen måtte søke tilflukt i eit tre. Der vart han sitjande i rundt 20 minutt til ein kamerat kom og skremde elgen med fleire hagleskot i lufta.

Elgkua beita torsdag ettermiddag på innmark, og blei da felt av eit jaklag, melder NRK Møre og Romsdal.

Alexander Kenneth Connar, som har vore ansvarlig for jakta i Vestnes, seier til kanalen at ettersøksjegerne er svært dyktige, og at han ikkje har grunn til å tru anna enn at det er rett dyr som er felt.